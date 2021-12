Garrone contestato dai tifosi | striscione e sterco davanti a casa!

Advertising

L'ex presidente della Sampdoria Edoardoè finito nel mirino degli ultras blucerchiati. "Grazie ai tuoi filtri hanno derubato la Sampdoria.boia", si legge in uno striscione apparso a Genova Sampierdarena nella notte e con ogni probabilità riferito alle ultime vicende che hanno coinvolto l'ormai ex presidente Massimo Ferrero , ...... sogno di tutta la tifoseria, con il supporto di Edoardoe closing segnalato adesso ... Ora cerchiamo di capire quanto vienea Ferrero. Domani (oggi, ndr) a Milano è la festa di Sant'..." Grazie ai tuoi filtri, hanno derubato la Sampdoria". E poi un insulto all'ex presidente Edoardo Garrone. E' il contenuto di uno striscione apparso stamane in via di Francia, a Genova Sampierdarena, ..."Garrone non fai più vita", è stato il coro di contestazione dei tifosi blucerchiati questa sera sotto la casa dell'ex ...