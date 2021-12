Crisi microchip | Il controsenso dell’auto elettrica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attuale Crisi dei microchip ha colpito duramente la produzione e le vendite delle case automobilistiche di tutto il mondo. E non c’è ancora soluzione. L’unica speranza di sopravvivenza sarebbe quella di riprogettare tutte le auto in modo che richiedano meno componenti ad alta tecnologia. Ma la transizione elettrica non aiuta… Crisi nel mercato automobilistico. Cosa succede alla transizione elettrica? – curiosauro.itCrisi dei microchip e crollo del mercato dell’auto Gli ultimi numeri sulla Crisi dei microchip sono allarmanti. Si parla di tagli di personale in molte fabbriche automobilistiche, crollo delle vendite e immensi problemi legali e finanziari. Tutti i veicoli legati ai semiconduttori hanno sofferto a causa ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attualedeiha colpito duramente la produzione e le vendite delle case automobilistiche di tutto il mondo. E non c’è ancora soluzione. L’unica speranza di sopravvivenza sarebbe quella di riprogettare tutte le auto in modo che richiedano meno componenti ad alta tecnologia. Ma la transizionenon aiuta…nel mercato automobilistico. Cosa succede alla transizione? – curiosauro.itdeie crollo del mercatoGli ultimi numeri sulladeisono allarmanti. Si parla di tagli di personale in molte fabbriche automobilistiche, crollo delle vendite e immensi problemi legali e finanziari. Tutti i veicoli legati ai semiconduttori hanno sofferto a causa ...

