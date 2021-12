Uomini e Donne: Tina Cipollari sorprende, si allea con Gemma Galgani e difende la dama! (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari dà preziosi consigli a Gemma Galgani, lanciandosi con la dama in un ballo sfrenato. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5,dà preziosi consigli a, lanciandosi con la dama in un ballo sfrenato.

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - Tamagati : @Agenzia_Italia Questa caccia alle streghe #nazifemminista che fà processi ad uomini decenni dopo i fatti fà vomita… - _GrantValentino : Come Lega abbiamo fortemente voluto il ministero Disabilità, per provare concretamente ad aiutare le persone in di… -