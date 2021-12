Stretta per Capodanno in Germania, massimo 10 persone (vaccinate) (Di martedì 21 dicembre 2021) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato nuove restrizioni per combattere la diffusione della variante Omicron che colpiranno anche i vaccinati: a partire dal 28 dicembre gli incontri privati di oltre 10 persone vaccinate non saranno più permessi, nemmeno per Capodanno. "Anche per coloro che sono guariti o completamente vaccinati, alcune restrizioni sono necessarie. Gli incontri privati sono limitati a un massimo di 10 persone. Questo vale soprattutto per Capodanno", ha annunciato Scholz dopo avere incontrato i governatori del Laender. Dal 28 dicembre, inoltre, i grandi eventi "non si terranno più con spettatori, questo riguarda in particolare le partite di calcio", ha aggiunto. Anche le discoteche rimarranno chiuse.Restrizioni anche in Catalogna. Il presidente catalano Pere ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato nuove restrizioni per combattere la diffusione della variante Omicron che colpiranno anche i vaccinati: a partire dal 28 dicembre gli incontri privati di oltre 10non saranno più permessi, nemmeno per. "Anche per coloro che sono guariti o completamente vaccinati, alcune restrizioni sono necessarie. Gli incontri privati sono limitati a undi 10. Questo vale soprattutto per", ha annunciato Scholz dopo avere incontrato i governatori del Laender. Dal 28 dicembre, inoltre, i grandi eventi "non si terranno più con spettatori, questo riguarda in particolare le partite di calcio", ha aggiunto. Anche le discoteche rimarranno chiuse.Restrizioni anche in Catalogna. Il presidente catalano Pere ...

