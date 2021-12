Roma, ancora un bus in fiamme: nessun ferito (Di martedì 21 dicembre 2021) Per ragioni da accertare, mentre transitava lungo via Oxford a Roma, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 20. Lo rende noto l’Atac precisando che non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021, ricorda l’Atac in una nota, sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell’85% rispetto al 2018. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Per ragioni da accertare, mentre transitava lungo via Oxford a, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 20. Lo rende noto l’Atac precisando che non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021, ricorda l’Atac in una nota, sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell’85% rispetto al 2018. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

pdnetwork : Altre due donne, a Roma, sono finite in ospedale in condizioni gravissime. Una sfigurata con l'acido, l'altra massa… - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - LauraGaravini : Vicina alla donna colpita con l'#acido a Roma e a tutte le #donne ancora oggi vittime di #violenza.Necessario un ca… - fisco24_info : Roma, ancora un bus in fiamme: nessun ferito: Si tratta di un mezzo della linea 20 - italiaserait : Roma, ancora un bus in fiamme: nessun ferito -