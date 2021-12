I filosofi Tlon, la comunità ace e il mondo dei capricci adolescenziali (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è quella vignetta di Altan, in cui il tapino sta seduto in riva al fiume ma «passano solo amici». È un retropensiero fisso di noialtri cui piace atteggiarci a minoranza, noi che sappiamo che le idee giuste sono le nostre ma abbiamo iniziato coi dischi d’infanzia a rassegnarci e «la ragione diamo, e il vincere, ai coglioni, oppure ai bari». E poi c’è la settimana da poco conclusa (ma chissà se conclusa), che sembra un dialogo con Leucò: «Questi, ubriachi, avvelenati, inferociti, l’hanno sbranato sulla siepe come un capro e poi l’hanno sepolto perché fosse altro vino. Lui lo sapeva e l’ha voluto. Doveva stupirsi la figlia, che aveva gustato quel vino?». Il vino è Michela Murgia, il vino è Tlon. È stata una settimana di degustazioni. Tlon è un interessante picco di velleitarismo postmoderno, editori indipendenti di filosofia (quand’ero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è quella vignetta di Altan, in cui il tapino sta seduto in riva al fiume ma «passano solo amici». È un retropensiero fisso di noialtri cui piace atteggiarci a minoranza, noi che sappiamo che le idee giuste sono le nostre ma abbiamo iniziato coi dischi d’infanzia a rassegnarci e «la ragione diamo, e il vincere, ai coglioni, oppure ai bari». E poi c’è la settimana da poco conclusa (ma chissà se conclusa), che sembra un dialogo con Leucò: «Questi, ubriachi, avvelenati, inferociti, l’hanno sbranato sulla siepe come un capro e poi l’hanno sepolto perché fosse altro vino. Lui lo sapeva e l’ha voluto. Doveva stupirsi la figlia, che aveva gustato quel vino?». Il vino è Michela Murgia, il vino è. È stata una settimana di degustazioni.è un interessante picco di velleitarismo postmoderno, editori indipendenti dia (quand’ero ...

