Clizia Incorvaia, l’annuncio che preoccupa i fan: “Non ho la forza di parlare” (Di martedì 21 dicembre 2021) Clizia Incorvaia tra pochi mesi diventerà mamma ed ha anche realizzato la sua collezione di abiti e, fino a qui, si potrebbe dire un momento d’oro per la ragazza ma purtroppo così non è. Un annuncio inaspettato e scioccante ha interrotto il meraviglioso momento della showgirl. Di cosa si tratta? Clizia Incorvaia-AltranotiziaClizia Incorvaia sta vivendo un brusco cambio di rotta nella sua vita dopo i meravigliosi successi tra cui la gioia di essere di nuovo mamma a breve ma anche per i traguardi raggiunti lavorativamente. Già nelle scorse settimane l’influecer aveva destato molta preoccupazione nei fan ma ora con questa ultima notizia sono rimasti tutti scioccati sul web. Cosa sta succedendo alla compagna di Paolo Ciavarro? Clizia ... Leggi su altranotizia (Di martedì 21 dicembre 2021)tra pochi mesi diventerà mamma ed ha anche realizzato la sua collezione di abiti e, fino a qui, si potrebbe dire un momento d’oro per la ragazza ma purtroppo così non è. Un annuncio inaspettato e scioccante ha interrotto il meraviglioso momento della showgirl. Di cosa si tratta?-Altranotiziasta vivendo un brusco cambio di rotta nella sua vita dopo i meravigliosi successi tra cui la gioia di essere di nuovo mamma a breve ma anche per i traguardi raggiunti lavorativamente. Già nelle scorse settimane l’influecer aveva destato moltazione nei fan ma ora con questa ultima notizia sono rimasti tutti scioccati sul web. Cosa sta succedendo alla compagna di Paolo Ciavarro?...

