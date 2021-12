Travolti da auto, morti due ventenni (Di domenica 19 dicembre 2021) Due giovani di 21 e 24 anni sono morti la scorsa notte, Travolti da un'auto a Paladina, nel Bergamasco, sull'ex statale della Valle Brembana, nei pressi di un locale. L'incidente è avvenuto poco prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Due giovani di 21 e 24 anni sonola scorsa notte,da un'a Paladina, nel Bergamasco, sull'ex statale della Valle Brembana, nei pressi di un locale. L'incidente è avvenuto poco prima ...

