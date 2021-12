Sci di fondo, sprint a squadre Dresda: Pellegrino e De Fabiani chiudono quarti (Di domenica 19 dicembre 2021) Doppietta della Norvegia nella prova di team sprint di sci di fondo, andata in scena a Dresda, in Germania. Il team Norvegia I, formato da Sindre Bjoernestad Skar e Haavard Solaas Taugboel, ha infatti chiuso la gara davanti alla Norvegia II, composta da Thomas Helland Larsen ed Even Northug. In un finale tiratissimo, la Russia (Alexander Bolshunov e Gleb Retivykh) completa il podio a +0.62. Giù dal podio l’Italia con Francesco De Fabiani e Federico Pelelgrino, con quest’ultimo che non riesce a rimontare nella sprint finale: +0.78. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Doppietta della Norvegia nella prova di teamdi sci di, andata in scena a, in Germania. Il team Norvegia I, formato da Sindre Bjoernestad Skar e Haavard Solaas Taugboel, ha infatti chiuso la gara davanti alla Norvegia II, composta da Thomas Helland Larsen ed Even Northug. In un finale tiratissimo, la Russia (Alexander Bolshunov e Gleb Retivykh) completa il podio a +0.62. Giù dal podio l’Italia con Francesco Dee Federico Pelelgrino, con quest’ultimo che non riesce a rimontare nellafinale: +0.78. SportFace.

