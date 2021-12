Sci: Goggia trionfa nella discesa della Val d'Isere e balza in testa alla Coppa del Mondo (Di sabato 18 dicembre 2021) Val d'Isere, 18 dic. - (Adnkronos) - Sofia Goggia centra il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo, il 15° in carriera, trionfando nella discesa libera della Val d'Isere e balzando in testa alla classifica generale di Coppa. La 29enne bergamasca, al settimo successo di fila nella disciplina più veloce del circo bianco, si impone con il tempo di 1'41"71 davanti alla statunitense Breezy Johnson (1'41"98) e alle austriache Mirjam Puchner (1'42"62) e Ramona Siebenhofer (1'43"04). Quinto posto per la slovena Ilka Stuhec (1'43"08) che si lascia alle spalle la svizzera Corinne Suter (1'43"14) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'43"15). ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Val d', 18 dic. - (Adnkronos) - Sofiacentra il quarto successo stagionale indel, il 15° in carriera,ndoliberaVal d'ndo inclassifica generale di. La 29enne bergamasca, al settimo successo di filadisciplina più veloce del circo bianco, si impone con il tempo di 1'41"71 davantistatunitense Breezy Johnson (1'41"98) e alle austriache Mirjam Puchner (1'42"62) e Ramona Siebenhofer (1'43"04). Quinto posto per la slovena Ilka Stuhec (1'43"08) che si lascia alle spalle la svizzera Corinne Suter (1'43"14) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'43"15). ...

