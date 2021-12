Iss: salgono a 84 i casi Omicron in Italia. Brusaferro: "Probabile aumento" (Di sabato 18 dicembre 2021) Il presidente dell'Iss: "La presenza della variante Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi" Leggi su rainews (Di sabato 18 dicembre 2021) Il presidente dell'Iss: "La presenza della varianteera largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi"

Advertising

Herbert403 : Variante Omicron, Iss: “Salgono a 84 i casi in Italia. Il dato è in forte crescita”. Draghi convoca la cabina di re… - PravatoSilvano : RT @FQLive: #ULTIMORA Iss: salgono a 84 i casi Omicron in Italia. Forte crescita - RaiNews : Iss: salgono a 84 i casi Omicron in Italia. Brusaferro: 'Probabile aumento' - serenaviani : RT @FQLive: #ULTIMORA Iss: salgono a 84 i casi Omicron in Italia. Forte crescita - parloamestessa : RT @HuffPostItalia: Iss: salgono a 84 i casi Omicron in Italia, forte crescita -