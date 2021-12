GF Vip 6, distrutta l’auto di un concorrente: tutta colpa di un ubriaco (Di sabato 18 dicembre 2021) Piccolo inconveniente per uno dei concorrenti in gara al GF Vip 6. La sua automobile è stata distrutta da un autista ubriaco. Nonostante sia ancora in gioco per la vittoria del GF Vip 6, gli autori del reality dovranno comunicare a Gianmaria Antinolfi un brutto inconveniente. Infatti l’auto dell’imprenditore napoletano sarebbe andata distrutta. A rivelare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Piccolo inconveniente per uno dei concorrenti in gara al GF Vip 6. La sua automobile è statada un autista. Nonostante sia ancora in gioco per la vittoria del GF Vip 6, gli autori del reality dovranno comunicare a Gianmaria Antinolfi un brutto inconveniente. Infattidell’imprenditore napoletano sarebbe andata. A rivelare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

blogtivvu : La macchina di Gianmaria Antinolfi distrutta e lui non sa niente, ecco cosa è successo fuori dal GF Vip - BooB00199 : RT @caterin57138935: - caterin57138935 : - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi furioso: ''Sophie consola Soleil che l’ha sempre distrutta'' - infoitcultura : Soleil distrutta per via di Katia, lacrime al GF Vip 6: “Voglio uscire” -