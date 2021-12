Cade una gru su un palazzo a Torino, le immagini dell’incidente – Video (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina, sabato 18 dicembre, su un palazzo di via Genova a Torino. Al momento le vittime sono tre; tre anche i feriti. La gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su sé stessa, finendo contro un palazzo all’altezza del civico 107. Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite diverse persone, gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione e nel montaggio della gru e alcuni passanti: tre operai sono morti, un altro collega e i passanti sono rimasti feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina, sabato 18 dicembre, su undi via Genova a. Al momento le vittime sono tre; tre anche i feriti. La gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su sé stessa, finendo contro unall’altezza del civico 107. Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite diverse persone, gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione e nel montaggio della gru e alcuni passanti: tre operai sono morti, un altro collega e i passanti sono rimasti feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, cade una gru su un palazzo a Torino: travolti 3 operai, almeno uno morto - petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - RosaG730 : RT @petergomezblog: Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono ess… - gianluigidellac : RT @petergomezblog: Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono ess… -