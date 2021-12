Lazio travolge Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Vittoria dellacontro ilche permette ai biancocelesti dire in classifica, con 28 punti, lae lantus. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha battuto 3 a 1 ilgrazie ai gol di Pedro al 36esimo minuto del primo temo, di Acerbi al 75esimo e di Zaccagni al 81esimo minuto. Inutile il gol di Melegoni all’86esimo per i rossoblù. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #SerieA, #Lazio-Genoa 3-1: tris firmato Pedro, Acerbi e Zaccagni. - lifestyleblogit : Calcio, Lazio travolge il Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma - - LALAZIOMIA : Calcio, Lazio travolge il Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma - Adnkronos - telodogratis : Calcio, Lazio travolge il Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma - fisco24_info : Calcio, Lazio travolge il Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma: Per la squadra di Maurizio Sarri i gol di Pedro, Acerb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio travolge

Per la squadra di Maurizio Sarri i gol di Pedro, Acerbi e Zaccagni Vittoria dellacontro il Genoa che permette ai biancocelesti di raggiungere in classifica, con 28 punti, la Roma e la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha battuto 3 a 1 il Genoa grazie ai gol di ...Per i friulani ora ci sarà laall'Olimpico a gennaio: ricordando il 4 - 4 pirotecnico di pochi giorni fa, lo spettacolo non dovrebbe mancare. Unico assente rispetto ad allora, Gotti, vice di ...Molto sconsolato Shevchenko ai microfoni dei giornalisti dopo il Ko con la Lazio. Sheva non sa più come venire fuori dall'involuzione genoana, c'è da lavorare.Torna a vincere la Lazio dopo la sconfitta con il Sassuolo. Il match dell'Olimpico è stato diretto con semplicità da Luca Pairetto che ha applicato un ...