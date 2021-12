I Conservatori britannici hanno perso le elezioni parlamentari suppletive in un seggio che controllavano da sempre, un ulteriore problema per Boris Johnson (Di venerdì 17 dicembre 2021) I Conservatori britannici hanno perso le elezioni parlamentari suppletive nello storico seggio rurale di North Shropshire, nei pressi di Birmingham, noto per essere stato sempre controllato dal partito. Le elezioni erano state causate dalle dimissioni di un parlamentare Conservatore dopo Leggi su ilpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilenello storicorurale di North Shropshire, nei pressi di Birmingham, noto per essere statocontrollato dal partito. Leerano state causate dalle dimissioni di un parlamentare Conservatore dopo

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: I Conservatori britannici hanno perso le elezioni parlamentari suppletive in un seggio che controllavano da sempre, un ulterior… - ilpost : I Conservatori britannici hanno perso le elezioni parlamentari suppletive in un seggio che controllavano da sempre,… - SPerdente : @GiorgiaMeloni @franborgonovo Infatti siamo tranquilli. Parliamo di borgonovo, ragazzi. I conservatori, la Meloni l… - rossimone77 : @Massimi68945038 @ZanAlessandro La destra italiana non è contraria a garantire pieni diritti ad omosessuali e trans… -