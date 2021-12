UFFICIALE – Accordo raggiunto tra il Napoli e l’Olympiacos per la cessione di Manolas

(Di giovedì 16 dicembre 2021)daed Olympiacos per il ritorno in Grecia del difensore centrale. Alandrà una cifra vicina ai 3 milioni di euro Riporta Radio Kiss Kissche la giornata di oggi ha sancito la conclusione del rapporto tra ile Kostas. Dopo i vari rumors di mercato riportati in mattinata, nel tardo pomeriggio, è arrivata l’ufficialità dell’tra ilper ladel difensore centrale classe 1991. Il trasferimento del giocatore si concluderà all’inizio del mercato di gennaio. Dopo aver sostenuto nella mattinata le visite mediche, il giocatore si è trasferito nella sede del club greco per la firma, accolto da circa 500 tifosi che hanno ...

L'sarà formalizzato e diverrà efficace con l'apertura della finestra di mercato di gennaio 2022. Manolas ha ricevuto oggi un'accoglienza trionfale dai suoi nuovi tifosi all'esterno della sede ...Giunge al termine l'avventura in azzurro per il difensore greco Ora è: Kostas Manolas lascia il Napoli e torna in patria all'Olympiakos. Ad annunciarlo è lo ...di aver raggiunto l'per ...L’accordo, però, tra le parti non era mai arrivato anche se lo stesso Kostas aveva già la valigia pronta ?? La SSC Napoli comunica di aver. raggiunto l’accordo per la cessione… Leggi ...Le insistenti voci di mercato sono state confermate: Kostas Manolas è un giocatore dell'Olympiacos. Ad annunciarlo è stato già direttamente il Napoli con un comunicato, anche se il difensore ex Roma s ...