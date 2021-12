Advertising

FBiasin : “18 voti favorevoli e un astenuto (#Lotito): la Lega #SerieA vota sì alla proroga del Trust della #Salernitana fino… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Trust Salernitana: «Nessun prezzo, chiediamo un acquirente solido»: Il rappresentante di Widar… - SandroBonomi2 : RT @FBiasin: “18 voti favorevoli e un astenuto (#Lotito): la Lega #SerieA vota sì alla proroga del Trust della #Salernitana fino a fine sta… - Raf1611 : RT @bennygiardina: «Io ormai sto fuori dalla #Salernitana, non ho nessun potere». Così ha detto il padre e il cognato dei due soggetti che… - PietroSalvatori : RT @AntonioCorsa: La Lega Serie A all'unanimità ha votato di chiedere nel consiglio federale di estendere il mandato del trust per la cessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trust Salernitana

Ad oggi, infatti, ' alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della2021 è accettabile ai sensi dell'atto '2021' perché carente dei requisiti e/o delle condizioni ...... è arrivata dalla Lega di Serie A che ha accolto la richiesta del, sostenuto dalle altre ... con l'astensione del solo Lotito e della stessa. Il presidente della Seria A, Paolo Dal ...La Serie A punta a far concludere il campionato alla Salernitana. È quanto emerso dall'assemblea di oggi dei club della Serie A a Milano. Le società, all'unanimità (esclusi la Salernitana e il patron ...Ore sportivamente drammatiche per la Salernitana: scade infatti oggi il termine dato dal Consiglio Federale al club campano e nessun potenziale acquirente sembra essersi interessato concretamente al..