Francesco Chiofalo disperato | “Non so quanto possa sopravvivere”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo che in molti gli hanno chiesto che fine avesse fatto la sua maialina Polpetta, che ha adottato quando stava ancora con Antonella Fiordelisi,ha rivelato la verità sul suo animale domestico che, purtroppo, ha avuto un ictus. Ormai quasi un anno faaveva regalato alla fidanzata Antonella Fiordelisi un maialino nano che i due avevano deciso di chiamare Polpetta. Quando la coppia si è detta addio l’animale è rimasto all’ex volto di Temptation Island, che ha continuato a passare con lei le sue giornate e a mostrarla nelle stories. Da qualche tempo, però, il cucciolo è sparito e in molti si sono chiesti che fine avesse fatto. Anche tra i messaggi arrivati di recente alla Fiordelisi molti si chiedono quale siano stati le sorti di Polpetta e così, sebbene con molto dolore, ...

Advertising

hummusmood : Raga ma Elodie sembra Francesco Chiofalo ?????? - IsaeChia : #TemptationIsland, l’iconica risposta di Drusilla Gucci su una sua possibile partecipazione con Francesco Chiofalo… - StellaMc82 : E niente. E anche stasera Nicola è uscito con Francesco Chiofalo. Va beh. Buonanotte #GFVip2021 #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo

Il Sussidiario.net

Anna. Il secondo gruppo di interventi prevede la manutenzione straordinaria per il ...Orsi. In entrambi i progetti, i cui finanziamenti ricadono negli interventi relativi ai ...Anna. Il secondo gruppo di interventi prevede la manutenzione straordinaria per il ...Orsi. In entrambi i progetti, i cui finanziamenti ricadono negli interventi relativi ai ...Finalmente Francesco Chiofalo ha deciso di rompere il silenzio su Polpetta, la maialina nana che lo scorso Natale aveva regalato alla compagna Antonella ...La giovane donna Antonella Fiordelisi, è nota per aver partecipato al programma Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Ha fatto parlare ...