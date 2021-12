Bce e Fed dividono le strade. Il commento di Barba Navaretti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Federal Reserve e Banca centrale europea mai così lontane. Il giorno dello strappo presto o tardi doveva arrivare, con gli Stati Uniti quasi falchi e l’Europa molto colomba. Nel giro di 24 ore hanno preso forma due politiche monetarie diverse, come i due contesti inflazionistici ed economici (qui l’intervista all’economista Gustavo Piga). E così, le strade di Jerome Powell, numero uno della Fed e di Christine Lagarde, capo della Bce, si dividono. Nella notte italiana, la Fed ha annunciato il cambio di rotta di fronte a un’inflazione che galoppa (+6,8% a novembre). Pur mantenendo i tassi di interesse invariati, la banca centrale americana ha deciso, con voto unanime, di raddoppiare la velocità del processo di riduzione degli acquisti di asset portandola a 30 miliardi di dollari al mese, dai 15 miliardi di novembre e dicembre. A tale passo il cosiddetto ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Federal Reserve e Banca centrale europea mai così lontane. Il giorno dello strappo presto o tardi doveva arrivare, con gli Stati Uniti quasi falchi e l’Europa molto colomba. Nel giro di 24 ore hanno preso forma due politiche monetarie diverse, come i due contesti inflazionistici ed economici (qui l’intervista all’economista Gustavo Piga). E così, ledi Jerome Powell, numero uno della Fed e di Christine Lagarde, capo della Bce, si. Nella notte italiana, la Fed ha annunciato il cambio di rotta di fronte a un’inflazione che galoppa (+6,8% a novembre). Pur mantenendo i tassi di interesse invariati, la banca centrale americana ha deciso, con voto unanime, di raddoppiare la velocità del processo di riduzione degli acquisti di asset portandola a 30 miliardi di dollari al mese, dai 15 miliardi di novembre e dicembre. A tale passo il cosiddetto ...

Advertising

FGoria : La Bce non segue la Fed, gli stimoli continueranno ancora fino al 2024 - infoiteconomia : Le Borse europee attendono la Bce e promuovono la Fed, a Piazza Affari giù Tim - infoiteconomia : - EmilioBerettaF1 : La Bce rallenta gli acquisti: il programma anti-pandemia finirà a marzo, ma aumenta la flessibilità… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: Inflazione all'1,8% nel 2023: le fiammate per i prezzi dell'energia, così Lagarde resta “colomba”. La #Bce non segue la… -