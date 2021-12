Selene e Giuseppe | si viene a sapere solo ora | la notizia mette i brividi

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell'appartamento di Calogero Carmina, sessant'anni, ci sono ancora frammenti di vita quotidiana: i telefoni, i documenti, gli abiti. I vigili del fuoco, che instancabilmente ma anche con estrema professionalità stanno scavando tra le macerie di via Trilussa, a Ravanusa, si aspettavano di trovare in quel punto nonil cadavere di Calogero Carmina, ma anche quello del figlio, 33 anni, imbianchino. Invece non ci sono. MancanoCalogero eCarmina, sono gli unici della lista dei nove presenti nelle palazzine distrutte dall'esplosione che ancora mancano all'appello. Degli altri, purtroppo, sono stati ritrovati i cadaveri. E adesso però i tempi si allungano. Si segue un altro scenario: forseera andato dal padre per aiutarlo are la macchina in ...