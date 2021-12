Draghi: “Restrizione viaggi? Non c’è molto da riflettere”. L'Ue: “Dovevate notificare” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “C’è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo”. Lo dice il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, in replica a un’osservazione sull’ordinanza sui viaggi emanata ieri dal governo che riguarda anche i Paesi dell’Ue. L’Unione europea però insiste nella sua contrarietà alla misura adottata dall’Italia, perché il Governo italiano aveva l’obbligo di notifica 48 ore prima. “Siamo contenti di come è andato quest’anno e, come ha detto l’onorevole Noja, dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “C’è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante èdiffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci siadasu questo”. Lo dice il premier Marioin Aula alla Camera, in replica a un’osservazione sull’ordinanza suiemanata ieri dal governo che riguarda anche i Paesi dell’Ue. L’Unione europea però insiste nella sua contrarietà alla misura adottata dall’Italia, perché il Governo italiano aveva l’obbligo di notifica 48 ore prima. “Siamo contenti di come è andato quest’anno e, come ha detto l’onorevole Noja, dobbiamo ...

