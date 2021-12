Maserati Classiche - Una Mistral del '69 'apre' il dipartimento per le storiche del Tridente

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lapresenta il programmadedicato a tutte ledelcon più di 20 anni di età o appartenenti a serie limitate più recenti, come la MC12. La Casa segue così la strada già percorsa da altri brand, come la Ferrari, per dare valore aggiunto al mondo dell'heritage con un servizio di certificazione di autenticità basato sul materiale del proprio archivio. Unai lavori. La prima vettura certificata dal nuovoè una3700 del 1969. Sono previsti oltre 300 controlli dettagliati per mettere a confronto le informazioni originali di costruzione del veicolo contenute nell'Archivio Storico con lo stato di conservazione attuale. L'esemplare in ...

Maserati Classiche prende ufficialmente il via, dopo l'annuncio dato lo scorso anno in occasione dell'evento "MMXX: Time to be Audacious", che ha inaugurato la nuova Era del Brand: la prima vettura certificata dal nuovo dipartimento è una Maserati Mistral 3700 del 1969.