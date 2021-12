Ue: controlli ai confini dentro Schengen in casi eccezionali (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Ue apre alla possibilità di controlli alle frontiere nell'area Schengen, ma solo in casi eccezionali: e cioè se un Paese membro affronta movimenti secondari massicci e spiega che non può mettere in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Ue apre alla possibilità dialle frontiere nell'area, ma solo in: e cioè se un Paese membro affronta movimenti secondari massicci e spiega che non può mettere in ...

Ue, controlli ai confini dentro Schengen in casi eccezionali La stessa proposta, per evitare un uso eccessivo della reintroduzione dei controlli, promuove con forza il ricorso a pattugliamenti congiunti delle frontiere e alla conclusione di accordi bilaterali. ...

