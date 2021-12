No, il NYT non ha minimizzato l’omicidio di Davide Giri (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono abbonato al New York Times da circa un anno e mezzo, la trovo una delle testate migliori del panorama internazionale, e preciso che sono poche le testate a cui pago un abbonamento o dono qualcosa. Il NYT rientra tra quelle. Pertanto, quando il 7 dicembre ho visto il titolo del Corriere della Sera sull’omicidio di Davide Giri, ci sono rimasto un po’ male. Il Corriere titolava: Davide Giri, il New York Times minimizza l’uccisione del ricercatore italiano Ma io avevo letto un primo articolo, uscito poco dopo l’omicidio, e non mi era parso che minimizzasse alcunché. Titolava il NYT: Columbia University Student Dies in Stabbing Near Campus L’articolo è del 3 dicembre, il giorno dopo l’uccisione di Giri. Nell’articolo viene fatto un sunto dei fatti e viene raccontato ... Leggi su butac (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono abbonato al New York Times da circa un anno e mezzo, la trovo una delle testate migliori del panorama internazionale, e preciso che sono poche le testate a cui pago un abbonamento o dono qualcosa. Il NYT rientra tra quelle. Pertanto, quando il 7 dicembre ho visto il titolo del Corriere della Sera suldi, ci sono rimasto un po’ male. Il Corriere titolava:, il New York Times minimizza l’uccisione del ricercatore italiano Ma io avevo letto un primo articolo, uscito poco dopo, e non mi era parso che minimizzasse alcunché. Titolava il NYT: Columbia University Student Dies in Stabbing Near Campus L’articolo è del 3 dicembre, il giorno dopo l’uccisione di. Nell’articolo viene fatto un sunto dei fatti e viene raccontato ...

Advertising

menicr : Non credo proprio (sarebbe stato diverso se l’omicida fosse stato un poliziotto, caso mai). A NYC ci sono oltre 400… - nicolaprochilo : No, il NYT non ha minimizzato l’omicidio di Davide Giri - Alise0 : RT @butacit: No, il NYT non ha minimizzato l’omicidio di Davide Giri - butacit : No, il NYT non ha minimizzato l’omicidio di Davide Giri - Signor_Chester : RT @watohal: Come non hanno mai fatto la lotta ai loro terroristi isis, ma massacrato gente innocente...nel nome della loro democrazia? htt… -