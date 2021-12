Esplosione di Ravanusa | 7 morti e 100 sfollati | gravi danni a 40 edifici

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono al momento 4 i corpi che i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie dell’(Agrigento). Restano due dispersi nel disastro di sabato sera 11 dicembre in via Trilussa, dovuto non a una semplice fuga di gas ma probabilmente allo scoppio del metanodotto. Sono in tutto 7 iaccertati. Poco dopo la tragedia, l’11 dicembre, i soccorritori avevano estratto vive dalle macerie due donne: Giuseppa Montana e Rosa Carmina. Alla comunità diè giunto un messaggio di solidarietà del Capo del Stato, Sergio Mattarella, anch’egli siciliano (di Palermo). Ricerche a mani nude fra le macerie Tra i corpi senza vita che i soccorritori hanno ritrovato questa mattina, 13 dicembre, c’è anche quello di Selene Pagliarello. Trentenne, infermiera, era al nono mese didanza. È morto ...