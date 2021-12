Calcio | De Laurentiis ' Con il Barça due sfide da Champions'

Advertising

vvlnapoli : Calcio, spareggi Europa League: il Napoli a Barcellona: Andata il 17 febbraio 2022 al Camp Nou. De Laurentiis: 'Con… - TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'Barcellona-Napoli doppia sfida da Champions'... - diamondortega3 : RT @SkySport: De Laurentiis: 'Napoli-Barcellona doppia sfida da Champions League' #SkySport #DeLaurentiis #NapoliBarcellona #SkyUEL #UEL h… - SkySport : De Laurentiis: 'Napoli-Barcellona doppia sfida da Champions League' #SkySport #DeLaurentiis #NapoliBarcellona… - andreastoolbox : De Laurentiis: 'Napoli-Barcellona doppia sfida da Champions League' | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Laurentiis

Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De, in merito al sorteggio per la fase a eliminazione diretta di Europa League che ha abbinato gli azzurri di Spalletti ai blaugrana. ...Detto tutto questo, l'Atalanta dovrebbe farcela, molto più difficile (nonostante De... figlia del 'Diez', ha avuto un figlio, Benjamin, e che mercoledì dovrebbe annunciare l'addio al...Il Napoli affronterà il Barcellona in occasione dei sedicesimi di finale di Europa League. La gara di andata si giocherà al Camp Nou il 17 febbraio, mentre il ritorno è previsto al Diego Armando Marad ...Il presidente Aurelio De Laurentiis ha attaccato duramente il numero uno dell'Uefa e oggi, al sorteggio, gli è stato abbinato il peggior avversario possibile.