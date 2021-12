A Ravanusa localizzati i corpi degli ultimi due dispersi. La Procura di Agrigento indaga per disastro e omicidio colposo. Cinque giorni fa l’ultima verifica sul metanodotto, era tutto ok (Di lunedì 13 dicembre 2021) “l’ultima verifica sul metanodotto era stata fatta 5 giorni fa e non era emersa nessuna criticità”. È quanto ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo a proposito dei controlli effettuati nella rete del metano di Ravanusa, il comune dove sasbato sera è avvenuta la violenta esplosione che ha coinvolto diverse palazzine e causato la morte al momento di 7 persone (leggi l’articolo). “Probabilmente – ha aggiunto il colonnello – c’è stato un accumulo di gas causato da un frana nel sottosuolo”. “Sarà un’indagine che condurremmo sotto il coordinamento della Procura di Agrigento con la massima scrupolosità e rapidità possibili, per garantire tutte le risposte che i cittadini si attendono” ha aggiunto il comandante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) “sulera stata fatta 5fa e non era emersa nessuna criticità”. È quanto ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di, Vittorio Stingo a proposito dei controlli effettuati nella rete del metano di, il comune dove sasbato sera è avvenuta la violenta esplosione che ha coinvolto diverse palazzine e causato la morte al momento di 7 persone (leggi l’articolo). “Probabilmente – ha aggiunto il colonnello – c’è stato un accumulo di gas causato da un frana nel sottosuolo”. “Sarà un’indagine che condurremmo sotto il coordinamento delladicon la massima scrupolosità e rapidità possibili, per garantire tutte le risposte che i cittadini si attendono” ha aggiunto il comandante ...

