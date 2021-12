Juve, niente più rabbia: sui social tra i tifosi esplode l'angoscia (Di domenica 12 dicembre 2021) Il pari di Venezia spegne quasi del tutto la luce - fin qui a intermittenza - sulla stagione della Juve. Ora lontana anche dal quarto posto, che sarebbe in teoria l'obiettivo minimo di quest'anno, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Il pari di Venezia spegne quasi del tutto la luce - fin qui a intermittenza - sulla stagione della. Ora lontana anche dal quarto posto, che sarebbe in teoria l'obiettivo minimo di quest'anno, ...

GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve, le reazioni social al pari di Venezia: niente più rabbia, tra i tifosi è angoscia #SerieA - sportli26181512 : Juve, niente più rabbia: sui social tra i tifosi esplode l’angoscia: Juve, niente più rabbia: sui social tra i tifo… - Gazzetta_it : Juve, le reazioni social al pari di Venezia: niente più rabbia, tra i tifosi è angoscia #SerieA - Nicole26527659 : se i vari rabiot alex sandro de sciglio ramsey arthur bentancur morata non fanno parte della juve del futuro non va… - dario_mezzena : RT @araujopampanin: È quel periodo della vita, alcuni non lo sanno , dove aspettare le partite della Juve non è bello, non si sente l'adren… -

Juve: che colpaccio a Venezia!! niente, ci prendiamo questa ennesima figuraccia da una gestione che ci ha regalato 8 anni molto belli ma che sembra volerceli far scontare tutti!!

Juve, niente più rabbia: sui social tra i tifosi esplode l’angoscia La Gazzetta dello Sport Juventus, non c’è pace per Dybala | Le condizioni dell’argentino Juventus, nuovo stop per l'attaccante: si tratta del quarto in appena cinque mesi. In attesa della risonanza, ecco le prime indiscrezioni.

Juve, Dybala ancora fermo: è il quarto stop in 5 mesi Paulo Dybala si ferma, e con lui la Juventus. Senza il suo leader, i bianconeri non vanno oltre l'1-1 contro il neopromosso Venezia: altro passo falso nella ...

niente, ci prendiamo questa ennesima figuraccia da una gestione che ci ha regalato 8 anni molto belli ma che sembra volerceli far scontare tutti!!