Inter-Cagliari 4-0, nerazzurri in testa: tabellino e highlights (Di domenica 12 dicembre 2021) La squadra di Simone Inzaghi torna in cima alla classifica travolgendo i sardi Inter-Cagliari, tabellino e highlights Inter-Cagliari, tabellino e highlights Inter-Cagliari, tabellino e highlights – Una prova di forza inequivocabile. Tale è stata la prestazione dell’Inter contro il Cagliari, travolto con un netto 4-0 che nasconde altre tante occasioni da gol per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi torna così in testa alla classifica di Serie A, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, rispettivamente dopo il pari di Udine e la sconfitta in casa con l’Empoli. Lautaro Martinez e compagni non hanno ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021) La squadra di Simone Inzaghi torna in cima alla classifica travolgendo i sardi– Una prova di forza inequivocabile. Tale è stata la prestazione dell’contro il, travolto con un netto 4-0 che nasconde altre tante occasioni da gol per i. La squadra di Simone Inzaghi torna così inalla classifica di Serie A, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, rispettivamente dopo il pari di Udine e la sconfitta in casa con l’Empoli. Lautaro Martinez e compagni non hanno ...

Advertising

Inter : ??? | DEDIZIONE ?? Con lo Scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all’Inter... ?? Ho v… - FBiasin : Tre delle prime 4 squadre in A sono allenate da un tecnico ex #Inter. Poi c’è l’#Inter. E fanno 4 su 4. E il Caglia… - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Cagliari - Torinogranatait : Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Cagliari -