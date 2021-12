Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle, giurati commossi: “Il più grande signore che c’è stato” (Di sabato 11 dicembre 2021) Si avvicina la finale di Ballando con le Stelle 2021 e con essa anche l’addio ad un altro storico volto del programma: Simone Di Pasquale da mesi ha annunciato che lascerà il programma e nel corso della seconda semifinale di stasera i giurati hanno iniziato a salutarlo con parole molto commosse. I giurati pronti all’addio di Simone Di Pasquale: le loro parole per il ballerino Succede tutto dopo il ballo di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale nella semifinale del 11 dicembre. La biondissima inglese ha preso la parola per leggere una lettera in italiano: “È stata una delle esperienze migliori della mia vita. Ho trovato un nuovo amore per la danza, mi sento così onorata di stare accanto a Simone ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Si avvicina la finale dicon le2021 e con essa anche l’addio ad un altro storico volto del programma:Dida mesi ha annunciato che lascerà il programma e nel corso della seconda semifinale di stasera ihanno iniziato a salutarlo con parole molto commosse. Ipronti all’addio diDi: le loro parole per il ballerino Succede tutto dopo il ballo di Bianca Gascoigne eDinella semifinale del 11 dicembre. La biondissima inglese ha preso la parola per leggere una lettera in italiano: “È stata una delle esperienze migliori della mia vita. Ho trovato un nuovo amore per la danza, mi sento così onorata di stare accanto a...

