TGA 2021 | Alan Wake 2 annunciato con un trailer ufficiale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione dei TGA, abbiamo potuto dare una prima occhiata ad2, il seguito del popolare capolavoro di Remedy. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Fin dalla pubblicazione della remaster dedicata al capitolo originale (se ve la siete persa trovate qui la nostra recensione), le voci su di un ipotetico2 si sono susseguite sempre di più, ed oggi, in occasione dei TGAè arrivata finalmente la conferma. Remedy Entertainment ha infatti sfruttato la cerimonia di premiazione dei Game Awards per mostrare al mondo il primodedicato alla nuova opera con protagonista l’amato scrittore. Tanti nuovi titoli ai TGA, c’è anche ...

..., che vi ricordiamo saranno poco meno di cinquanta , tra cui quattro o cinque di altissimo profilo . Il reboot di Saints Row è stato accolto negativamente dopo la presentazione alla Gamescom, ...Ha stravinto, insomma, l'unico gioco che non era ancora disponibile per intero " e che proprio per questo motivo, come fu lo scorso anno per Cyberpunk 2077 , nominabile solo nel, non rientrava ...Durante la nottata dei The Game Awards 2021, ha fatto la sua comparsa una delle tante sorprese citate dallo stesso Geoff Keighley. Questa volta è stato protagonista del palcoscenico dell’evento Star ...Dopo una lunga attesa da parte dei fan, Alan Wake 2 è stato annunciato da Remedy Entertainment nel corso dei Games Awards 2021.