Sampdoria | la famiglia Ferrero esce dal CdA

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Le ultime ore hanno portato un'altra novità per quanto riguarda l'indagine che ha coinvolto Massimoe le sue società. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, nella serata di mercoledì il patron dellaha firmato di suo pugno le dimissioni dalla presidenza del club blucerchiato. Un atto ufficiale che ancora non si era concretizzato

... dal punto di vista affettivo ed umano la mia vicinanza è assoluta allaed ad un uomo di ... a Roma dove aspettiamo lo scioglimento della riserva del Tribunale, e infine la: sono tre ..."Forza ragazzi, mi fido di voi". Così il presidente dimissionario dellaMassimo Ferrero, arrestato lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta ed altri ...più membri della...A portare il messaggio alla squadra sono i suoi legali: "Forza ragazzi, ho fiducia in voi". Poi solo un "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere" ...Le parole di Ferrero dal carcere, che ha voluto incoraggiare la Sampdoria, anche in vista del derby di questa sera.