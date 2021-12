Ipo automotive | camion Daimler sgommano in borsa a Francoforte

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Rombo dei motori diTruck&Buses al Dax30 di: il più grande produttore dial mondo sgomma in, passaggio che segna il tanto atteso scorporo daAG. Dopo la separazione in due entità indipendenti e la decisione di ribattezzarsi Mercedes-Benz focalizzata su auto e furgoni nel segmento lusso e premium, il titolo della controllata del colosso automobilistico tedesco che produce la Mercedes ha aperto a 28 euro e a metà mattinata scambia a 30,265 euro dopo aver toccato un massimo di 30,66. Segui su affaritaliani.it

Advertising

MobilitaNews : Le batterie di Lg Energy sbarcano in Borsa - La società coreana conta di raccogliere dall'ipo circa 10 miliardi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipo automotive

L'arrivo in borsa giunge a due anni e mezzo dall'dei camion del concorrente Volkswagen , il ... Così, stando a quanto hanno rivelato mercoledì Handelsblatt e da Reuters , l'tedesca si ...... quindi la sicurezza delle infrastrutture critiche, dei siti produttivi e del settore. ... ma siccome il management dell'azienda è impegnato a lungo termine, la strada dell'ci sembrava la ...AWS glitches; Infineon's teaching moment; Intel plans IPO for Mobileye; proteanTecs' chip telemetry goes mobile, consumer.Corre Daimler Truck&Buses, leader mondiale dei camion, nel 1° giorno di quotazione. Mercedes quota la controllata mentre in Germania Volkswagen valuta le ...