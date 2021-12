Eleonora Brigliadori e l’aggressione a Nadia Toffa | una frase tremenda

Leggi su topicnews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Vi ricordatedi? Arriva poi un commento dell’attrice scioccante Una persona della quale sicuramente non ci dimenticheremo mai, è proprio la nostra cara e amata. Ci ha sempre molto interessato per via delle particolari e delicate tematiche che ha toccato durante il suo lavoro. Una donna che si è sempre schierata in prima linea, senza temere niente e nessuno. Soprattutto, tra i tanti nel corso degli anni, ci ricordiamo in modo molto particolare un evento che è sfociato anche in un’aggressione.non è certamente estranea a queste vicende, ma l’accaduto con l’attriceè una particolare vicenda ...