Ecco quando tornerà Federica Panicucci a Mattino Cinque (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stamattina, prima di salutare il pubblico di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha ricordato che tornerà nel programma il 10 gennaio 2022 Dopo molte indiscrezioni, arriva l’ufficialità da parte di Federica Panicucci. La conduttrice del morning show di Canale 5 prima di salutare i telespettatori odierni ha detto che ritornerà in onda il 10 gennaio 2022. Voci di corridoio e rumors che volevano la conduttrice lontana da Mattino Cinque per una pausa sono diventate realtà dopo la comunicazione odierna. I più ben informati, però, sostengono che la pausa sarebbe dovuto essere più lunga alla luce di un comunicato emanato da Mediaset. La conduttrice, infatti, sarebbe dovuta ritornata nel morning show il 7 febbraio 2022. Le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stamattina, prima di salutare il pubblico diha ricordato chenel programma il 10 gennaio 2022 Dopo molte indiscrezioni, arriva l’ufficialità da parte di. La conduttrice del morning show di Canale 5 prima di salutare i telespettatori odierni ha detto che riin onda il 10 gennaio 2022. Voci di corridoio e rumors che volevano la conduttrice lontana daper una pausa sono diventate realtà dopo la comunicazione odierna. I più ben informati, però, sostengono che la pausa sarebbe dovuto essere più lunga alla luce di un comunicato emanato da Mediaset. La conduttrice, infatti, sarebbe dovuta ritornata nel morning show il 7 febbraio 2022. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quando Final Fantasy 7 remake peserà parecchio su PC! Ecco i requisiti Tra i moltissimi annunci emersi durante la scorsa cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021, abbiamo finalmente scoperto quando i giocatori PC potranno godere della prima parte di Final Fantasy 7 Remake . L'annuncio è passato leggermente in sordina, ma dopo un lungo periodo di esclusività PlayStation l'apprezzatissimo ...

Amicia, la pianta tropicale che anima il terrazzo ... avete in mente che a primavera, quando si distendono le prime foglie, vediamo delle piccole squame marroni che per un breve periodo rimangono appese alla nuova vegetazione e poi cadono? Ecco, sono ...

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, ecco quando è possibile idealista.it/news Apple Park: ecco le esclusive immagini dei laboratori segreti dove lavorano i designer di Apple Il nuovo quartier generale di Apple ha un design studiato nei minimi particolari, passato certamente alla storia per essere uno dei più stravaganti luoghi di lavoro al mondo. Molti laboratori o uffici ...

Green pass dopo la terza dose: come lo scarico? Quanto dura? Le risposte Cronaca - Dubbi su dove e quando scaricare la certificazione verde Covid-19 dopo il richiamo del vaccino? Ecco i quesiti più .... Cosa cambia con il super green pass Super green pass, controlli e ...

