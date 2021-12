Casellati | “La dimensione regionale è ormai fondamentale”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CASTELRAIMONDO – La Giornata delle Marche è “un’iniziativa di grande valenza simbolica e identitaria, che testimonia come la, che si è affermata in ritardo nel cammino repubblicano e che ha da poco celebrato i suoi primi cinquant’anni, siadiventata una componentedel Sistema Paese, un elemento vitale di quella comunità nazionale che è insieme il punto di incontro e la sintesi del pluralismo culturale, sociale, economico italiano”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta, intervenuta oggi a Castelraimondo (Macerata) alla Giornata delle Marche. Iniziativa che è “un unicum nel su genere – ha aggiunto – per la visione che essa racchiude e il messaggio istituzionale che intende alimentare. Nata su impulso delle Associazioni dei marchigiani di ...

