Al via la nuova stagione di “Te voglio bene assaje”

di Monica De Santis Cercasi due gemelli di pochi mesi, un maschietto e una femminuccia, per la messa in scena il prossimo 28 gennaio di un "Omaggio a Peppino De Filippo", per la regia di Gaetano Stella. Può sembrare strano eppure è questa la richiesta fatta a fine presentazione dell'edizione 2021 della rassegna teatrale "Te voglio bene assaje" in programma al Teatro delle Arti, dall'autore, attore e regista salernitano, che proprio in quella data festeggerà i suoi 50 anni di carriera. "Ho debuttato con il Teatro Popolare Salernitano di Alessandro Nisivoccia e Regina Senatore. Avevo un piccolo ruolo che terminava con la mia uscita in scena con in braccio due neonati. Erano i gemelli di Sandro e Regina, ovvero Anna e Roberto. Ora per i miei cinquant'anni di carriera, ho deciso di riproporre lo stesso spettacolo, che in realtà sono tre

