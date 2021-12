Tira una brutta aria sulla “libera” informazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tira una brutta aria, sentite il conduttore di “Zona Bianca” Giuseppe Brindisi: “I novax sono una poltiglia informe di massa cerebrale spiaccicata, amebe, parassiti in branco, fortunatamente vicini all’estinzione”. Dall’Ordine dei Giornalisti, come dai social, neanche un fiato e lo stesso per altri della sempre meno stimata categoria che definiscono questi famigerati novax poltiglia verde, gente che è divertente veder morire, gente da sterminare, da torturare, da prendere a pistolettate o a cannonate. Sono diventati, questi ineffabili novax, il capro espiatorio di stampo razzista, da leggi razziali. Dice la nuova direttora del Tg1 Monica Maggioni che nel “suo” telegiornale i novax non avranno spazio e lo stesso ripete Mentana a La7. Cosa che spinge Reporter Sans Frontieres a preoccuparsi per la libertà di stampa in Italia: ora, certe ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)una, sentite il conduttore di “Zona Bianca” Giuseppe Brindisi: “I novax sono una poltiglia informe di massa cerebrale spiaccicata, amebe, parassiti in branco, fortunatamente vicini all’estinzione”. Dall’Ordine dei Giornalisti, come dai social, neanche un fiato e lo stesso per altri della sempre meno stimata categoria che definiscono questi famigerati novax poltiglia verde, gente che è divertente veder morire, gente da sterminare, da torturare, da prendere a pistolettate o a cannonate. Sono diventati, questi ineffabili novax, il capro espiatorio di stampo razzista, da leggi razziali. Dice la nuova direttora del Tg1 Monica Maggioni che nel “suo” telegiornale i novax non avranno spazio e lo stesso ripete Mentana a La7. Cosa che spinge Reporter Sans Frontieres a preoccuparsi per la libertà di stampa in Italia: ora, certe ...

Advertising

Ibra_official : Ho quarant’anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest’età in genere si tira una riga sul foglio… - La7tv : #lariachetira @MaurizioLandini: 'Oggi bisogna agire perché le pensioni più basse e i redditi più bassi siano quelli… - La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Nell'esercizio delle mie funzioni non è stato mai pagato un caffè a nessun… - CarmelinaCarmi : RT @La7tv: #lariachetira @MaurizioLandini: 'Oggi bisogna agire perché le pensioni più basse e i redditi più bassi siano quelli maggiormente… - CGILModena : RT @La7tv: #lariachetira @MaurizioLandini: 'Oggi bisogna agire perché le pensioni più basse e i redditi più bassi siano quelli maggiormente… -