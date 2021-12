Volley, SuperLega: Modena demolisce Milano e scala la classifica. Ngapeth e Abdel-Aziz: Canarini al 4° posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Modena ha sconfitto Milano per 3-0 (25-17; 25-20; 25-15) nel match che ha chiuso l’undicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si sono imposti in maniera schiacciante al PalaPanini, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco e senza mai permettere agli avversari di rimanere aggrappati al risultato. I ragazzi di coach Andrea Giani, alla quinta vittoria consecutiva nel torneo, sono stati abili nel spingere sull’acceleratore fin dalle prime battute dei vari set e a mettere in evidenza tutto il loro potenziale, decisamente in crescita dopo un complicato avvio di stagione. Gli emiliani proseguono nella loro scalata in classifica generale e, grazie al risultato odierno, salgono dal sesto al quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-17; 25-20; 25-15) nel match che ha chiuso l’undicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Isi sono imposti in maniera schiacciante al PalaPanini, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco e senza mai permettere agli avversari di rimanere aggrappati al risultato. I ragazzi di coach Andrea Giani, alla quinta vittoria consecutiva nel torneo, sono stati abili nel spingere sull’acceleratore fin dalle prime battute dei vari set e a mettere in evidenza tutto il loro potenziale, decisamente in crescita dopo un complicato avvio di stagione. Gli emiliani proseguono nella lorota ingenerale e, grazie al risultato odierno, salgono dal sesto al quarto ...

Advertising

syou12831475 : RT @pilloledivolley: 11ª RS risultati: nel mercoledì dell’Immacolata solo vittorie da 3 punti. Modena e Perugia si prendono i match clou, P… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: 11ª RS classifica ??: Perugia aggancia la Lube in vetta con una gara in meno, Modena sale al 4° posto, Padova consolida… - n14coraggio : RT @pilloledivolley: 11ª RS classifica ??: Perugia aggancia la Lube in vetta con una gara in meno, Modena sale al 4° posto, Padova consolida… - _milkyway15 : RT @pilloledivolley: 11ª RS classifica ??: Perugia aggancia la Lube in vetta con una gara in meno, Modena sale al 4° posto, Padova consolida… - sportface2016 : #SuperLega, #Modena travolge #Milano e si prende il quarto posto -