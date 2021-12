TIM lancia ONE NUMBER, per avviare chiamate e servizi da smartwatch (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Decisamente interessante e meritevole d’attenzione il nuovo servizio di casa Tim denominato One NUMBER. Si tratta in poche parole di una sim virtuale, che permette di fatto di “duplicare” l’offerta della propria sim su un nuovo device. One NUMBER di Tim, 08/12/2021 – Computermagazine.itE’ un servizio molto utile pensato in particolare per sfruttare in pieno le potenzialità del proprio smartwatch, l’orologio intelligente, dispositivo indossabile di cui molti di noi dispongono. “Con TIM One NUMBER hai il tuo mondo a portata di polso – spiega la compagnia telefonica italiana – puoi lasciare il telefono a casa e continuare a chiamare ed essere connesso con il tuo smartwatch, semplicemente continuando ad utilizzare il tuo numero TIM e la tua offerta”. Tim ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Decisamente interessante e meritevole d’attenzione il nuovoo di casa Tim denominato One. Si tratta in poche parole di una sim virtuale, che permette di fatto di “duplicare” l’offerta della propria sim su un nuovo device. Onedi Tim, 08/12/2021 – Computermagazine.itE’ uno molto utile pensato in particolare per sfruttare in pieno le potenzialità del proprio, l’orologio intelligente, dispositivo indossabile di cui molti di noi dispongono. “Con TIM Onehai il tuo mondo a portata di polso – spiega la compagnia telefonica italiana – puoi lasciare il telefono a casa e continuare a chiamare ed essere connesso con il tuo, semplicemente continuando ad utilizzare il tuo numero TIM e la tua offerta”. Tim ...

TIM One Number: il servizio per smartwatch sempre connessi TIM lancia il nuovo servizio One Number, destinato a smartwatch e altri dispositivi dotati di SIM virtuale. Grazie a One Number sarà possibile infatti duplicare il proprio numero di telefono connesso ...

