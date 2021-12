Michela Murgia sull'Osservatore Romano loda san Giuseppe "maschio beta" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede, nel suo inserto mensile “Donne Chiesa Mondo”, ha riesumato qualche giorno fa un brano di Michela Murgia, la scrittrice attenta alle forme e alla lingua, che preferisce usare la schwa perché è ora di finirla con tutte queste desinenze maschili. Argomento: san Giuseppe. Il titolo scelto dal quotidiano diretto da Andrea Monda, docente di Religione, è: “Scelto da Maria fuori dalle norme del patriarcato”. Occhiello: “Sguardi diversi”. E già qui un brivido per il prosieguo s’insinua con forza. Murgia, novella teologa e anche un po’ biblista, scrive che “non comanda sulla moglie, non comanda sul figlio, a differenza di Maria non induce Gesù a compiere uno straccio di miracolo e per tutta la storia della cristianità ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’, organo ufficiale della Santa Sede, nel suo inserto mensile “Donne Chiesa Mondo”, ha riesumato qualche giorno fa un brano di, la scrittrice attenta alle forme e alla lingua, che preferisce usare la schwa perché è ora di finirla con tutte queste desinenze maschili. Argomento: san. Il titolo scelto dal quotidiano diretto da Andrea Monda, docente di Religione, è: “Scelto da Maria fuori dalle norme del patriarcato”. Occhiello: “Sguardi diversi”. E già qui un brivido per il prosieguo s’insinua con forza., novella teologa e anche un po’ biblista, scrive che “non comandaa moglie, non comanda sul figlio, a differenza di Maria non induce Gesù a compiere uno straccio di miracolo e per tutta la storia della cristianità ...

oss_romano : #8dicembre #libri Su #DonneChiesaMondo un brano di Michela Murgia tratto da “Maschilità in questione”… - matteomatzuzzi : Michela Murgia sul mensile dell'Osservatore Romano tra 'Giuseppe maschio beta' e 'gravidanza di Maria difficile da… - giuliomeotti : La biografa di Ratzinger che attacca l'Europa che ci fa precipitare nel nulla' e i 100 intellò (fra cui Finkielkrau… - AnsaRomaLazio : Più libri: Saviano, vivo in un territorio a metà. Dialogo con Michela Murgia su graphic novel 'Sono ancora vivo'… - francescocolucc : RT @oss_romano: #8dicembre #libri Su #DonneChiesaMondo un brano di Michela Murgia tratto da “Maschilità in questione” @Ed_Queriniana @Kelle… -