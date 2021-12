Insigne | svelata la cifra esatta che chiede il capitano!

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fornito un importante aggiornamento sulla questione relativa al rinnovo di. Il capitano ha sempre espresso la sua voglia di restare al Napoli. Lorenzo ama l’ambiente e vuole scrivere la storia di questo club.Napoli rinnovo Lachieste da, secondo il quotidiano, è pari a 4.5 milioni l’anno, ossia un prolungamento di contratto alle cifre attuali. La società non si è ancora decisa ad offrire questa, anzi fino ad ottobre c’era un gelo totale tra le parti, che ancora non si erano parlate. Pisacane, agente di, attende una chiamata per discutere nuovamente il rinnovo, anche perché, tra un mese,potrà firmare per un altro club.

Ultime Notizie dalla rete : Insigne svelata

