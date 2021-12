Il no vax che per non finire in terapia intensiva per il COVID ci finisce per overdose di vitamina D (Di martedì 7 dicembre 2021) Essere medici di se stessi e non fidarsi di chi ha studiato per anni ed è esperto in materia. Queste sono le motivazioni che hanno spinto un no vax di Padova, risultato positivo a un tampone molecolare, a non affidarsi alle cure del personale medico-ospedaliero e tentare la via di internet. Quella che prometteva un rimedio “naturale” a questo virus. Voleva evitare il ricovero, voleva evitare la terapia intensiva. Ma ci è finito lo stesso (con tanto di lunghissima dialisi per ripulire il suo sangue) per overdose da vitamina D. overdose vitamina D per curare il COVID, no vax in terapia intensiva a Padova La storia – l’ennesima che indica un delirio generalizzato nella fronda degli anti-vaccinisti – arriva dall’ospedale Sant’Antonio di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Essere medici di se stessi e non fidarsi di chi ha studiato per anni ed è esperto in materia. Queste sono le motivazioni che hanno spinto un no vax di Padova, risultato positivo a un tampone molecolare, a non affidarsi alle cure del personale medico-ospedaliero e tentare la via di internet. Quella che prometteva un rimedio “naturale” a questo virus. Voleva evitare il ricovero, voleva evitare la. Ma ci è finito lo stesso (con tanto di lunghissima dialisi per ripulire il suo sangue) perdaD.D per curare il, no vax ina Padova La storia – l’ennesima che indica un delirio generalizzato nella fronda degli anti-vaccinisti – arriva dall’ospedale Sant’Antonio di ...

