Empoli, pres. Cosi: “A Napoli non faremo barricate. L’arbitro maresciallo fa sentire tutelati” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il pres. dell'Empoli Corsi ha annunciato che a Napoli di sicuro non faranno barricate, non è nel loro stile. L'arbitro maresciallo gli dà sicurezza. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 7 dicembre 2021) Il. dell'Corsi ha annunciato che adi sicuro non faranno, non è nel loro stile. L'arbitrogli dà sicurezza. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : Pres. Empoli: “Non verremo a Napoli a fare barricate. Parisi? Non sento ADL da venti giorni” - MondoNapoli : Pres. Empoli, Corsi: 'Parisi al Napoli? Vediamo a fine stagione, non vendo nessuno a gennaio' -… - sscalcionapoli1 : Parisi al Napoli? Pres. Empoli: “A gennaio non parte nessuno, dobbiamo salvarci!” - tuttonapoli : Parisi al Napoli? Pres. Empoli: 'A gennaio non parte nessuno, dobbiamo salvarci!' - NCN_it : CORSI (PRES. EMPOLI): “DI LORENZO SEGUITO ANCHE DA INTER E ATLETICO, BRAVO ADL A ESSERE FULMINEO!” #Corsi #Empoli… -