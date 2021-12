Banchi a rotelle, Bianchi: “C’è un contenzioso. Non potevamo lasciare i nostri presidi in difficoltà” (Di martedì 7 dicembre 2021) "Se sono migliaia non lo so, so sicuramente che sono stati restituiti e sono quei Banchi da cui il commissario Figliuolo ha cominciato la restituzione. Il commissario precedente ha cominciato a ritirarli, vedremo come utilizzarli al meglio”, ha detto il Ministro Bianchi interpellato sulla questione dal programma di Rai 3 'Report'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) "Se sono migliaia non lo so, so sicuramente che sono stati restituiti e sono queida cui il commissario Figliuolo ha cominciato la restituzione. Il commissario precedente ha cominciato a ritirarli, vedremo come utilizzarli al meglio”, ha detto il Ministrointerpellato sulla questione dal programma di Rai 3 'Report'. L'articolo .

