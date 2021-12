Promesse da Viperetta. Così Massimo Ferrero ha fatto e disfatto la Sampdoria

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’anno dei suoi settantacinque anni, ladecise di regalarsi il brivido di una presidenza vacante per bancarotta fraudolenta. Non quella della società blucerchiata, e nemmeno della chiacchierata rete di sale cinematografiche in capo adetto il, chiocciola unavitadacinema, arrestato e incarcerato a Milano. Ma è bastato il diffondersi della notizia, commentato ufficialmente con uno "stupore" degno di miglior causa, per gettare fosche nubi sopra l’avvenire societario della “maglia più bella del mondo”, come sta scritto nel colletto di gioco per volontà del capo: dall’estate di sette anni fa – quella dell’avvicendamento ai vertici – agli ultimi mesi sono stati innumerevoli i saliscendi emotivi e di classifica, i proclami e le sparate senza seguito, le idee mirabolanti e le figure barbine ...