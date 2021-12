Chi è Manuel Bortuzzo? Età, fidanzata e Instagram (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quello che c’è da sapere su Manuel Bortuzzo, dalla biografia, alla vita privata, la fidanzata, la sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Manuel Bortuzzo Nome e Cognome: Manuel BortuzzoData di nascita: 3 maggio 1999Luogo di Nascita: TriesteEtà: 22 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: nuotatorefidanzata: Manuel è singleFigli: Manuel non ha figliTatuaggi: ha vari tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quello che c’è da sapere su, dalla biografia, alla vita privata, la, la sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 3 maggio 1999Luogo di Nascita: TriesteEtà: 22 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: nuotatoreè singleFigli:non ha figliTatuaggi: ha vari tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

manuel_y_jesus_ : RT @Tradecon1: ecco perché non rispondono alle proteste su gp e vaccini: SONO IMPEGNATI A DIFENDERE LE LORO POLTRONE @GiorgiaMeloni le ave… - livesaresweet : RT @exiledbiatch: comunque tra chi da degli insipidi a tom e zendaya e chi dice che manuel e simone non hanno chimica mi sento di ringrazia… - 19_S_99 : Chi voglio fuori in ordine: Katia Manila Manuel #gfvip - c53anna : RT @heythreshold: lulù: 'sò sempre gli stessi i preferiti alla fine, è inutile!' miriana: 'su quæsto ti doh perfettæmente rægione' ma qua… - heythreshold : lulù: 'sò sempre gli stessi i preferiti alla fine, è inutile!' miriana: 'su quæsto ti doh perfettæmente rægione'… -