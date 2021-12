Mourinho: «Inter più forte di noi già in condizioni normali» (Di domenica 5 dicembre 2021) “L’Inter è più forte di noi in condizione normale, in condizioni non normale lo è ancora di più. Oggi tra Covid, infortuni e giocatori squalificati la nostra situazione era molto limitata. Il potenziale offensivo era nullo, era importante fare gol con una o due o tre opportunità. Non se ne potevano avere di più. Poi quando giochi con un’organizzazione difensiva, Ibanez che non è terzino da una parte, un puzzle difficile da incastrare… Non si possono prendere gol come il primo e il terzo. La storia è questa, loro sono più forti di noi in condizioni normali. L’arbitro ha diretto bene. È mancato solo un giallo a Cristante. Noi siano la squadra più indisciplinata della serie A. Abbiamo un record di cartellini. Complimenti all’Inter e in bocca al lupo per martedì”. Così Josè ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “L’è piùdi noi in condizione normale, innon normale lo è ancora di più. Oggi tra Covid, infortuni e giocatori squalificati la nostra situazione era molto limitata. Il potenziale offensivo era nullo, era importante fare gol con una o due o tre opportunità. Non se ne potevano avere di più. Poi quando giochi con un’organizzazione difensiva, Ibanez che non è terzino da una parte, un puzzle difficile da incastrare… Non si possono prendere gol come il primo e il terzo. La storia è questa, loro sono più forti di noi in. L’arbitro ha diretto bene. È mancato solo un giallo a Cristante. Noi siano la squadra più indisciplinata della serie A. Abbiamo un record di cartellini. Complimenti all’e in bocca al lupo per martedì”. Così Josè ...

