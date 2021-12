Cercate di dare spazio al talento di questo ragazzo che sta cercando di portare l’Abruzzo in alto, pubblicando questo articolo sulla vostra Testata. E’ una grossa mano che ci offrite per questo nostro progetto dove ci stiamo mettendo Anima e Cuore. La ringrazio. (Di domenica 5 dicembre 2021) **** ***** Vray, il rapper abruzzese torna di nuovo in scena con il singolo intitolato Quarto Piano in uscita su tutte le piattaforme digitali il 3 Dicembre che chiude questo strepitoso anno dell’ormai affermato Rapper. In soli 6 mesi è riuscito a collaborare e ad avere il rispetto ma soprattutto i complimenti dei Big della Scena Rap italiana che lo hanno portato a migliorare brano dopo brano. In questo Brano parla esclusivamente di come ha iniziato il suo percorso da rapper. Partendo da una soffitta davvero piccola dove già a 14 anni scriveva e cantava canzoni da solo ad arrivare a ciò che è diventato oggi. SI parla anche di come l’ambiente di provincia nel momento in cui prendi il volo e ti slanci dalla zona comfort ti venga tutto contro per cercare di buttarti ... Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) **** ***** Vray, il rapper abruzzese torna di nuovo in scena con il singolo intitolato Quarto Piano in uscita su tutte le piattaforme digitali il 3 Dicembre che chiudestrepitoso anno dell’ormai affermato Rapper. In soli 6 mesi è riuscito a collaborare e ad avere il rispetto ma soprattutto i complimenti dei Big della Scena Rap italiana che lo hanno portato a migliorare brano dopo brano. InBrano parla esclusivamente di come ha iniziato il suo percorso da rapper. Partendo da una soffitta davvero piccolagià a 14 anni scriveva e cantava canzoni da solo ad arrivare a ciò che è diventato oggi. SI parla anche di come l’ambiente di provincia nel momento in cui prendi il volo e ti slanci dalla zona comfort ti venga tutto contro per cercare di buttarti ...

