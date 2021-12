Spezia, Motta: 'Sassuolo forte ma in casa dobbiamo vincere' (Di sabato 4 dicembre 2021) GENOVA - A Thiago Motta non è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter - Spezia. L'attaccante nerazzurro in quell'occasione è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) GENOVA - A Thiagonon è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter -. L'attaccante nerazzurro in quell'occasione è stato ...

Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - Normalman55 : RT @francescoceccot: Dopo che Thiago Motta ha lasciato a riposo i migliori in Inter-Spezia chi fa battute per l'assenza per infortunio di R… - CalcioNews24 : Le parole di #ThiagoMotta alla vigilia di #SpeziaSassuolo - news24_inter : L'eroe del Triplete torna su #Inter #Spezia -